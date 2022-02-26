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Анохин — о матче с «Динамо»: расстраивает результат. Желаю «Химкам» остаться в РПЛ

Анохин — о матче с «Динамо»: расстраивает результат. Желаю «Химкам» остаться в РПЛ
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Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин высказался о результате матча 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:3), но не стал комментировать информацию о неустойке, которую клуб должен выплатить экс-наставнику команды Игорю Черевченко.

«Про неустойку Черевченко ничего не знаю, есть новое руководство. К сожалению, сейчас не влияю на решение клуба, расстраиваюсь, что такой результат. Желаю «Химкам» остаться в РПЛ. Было ли при мне такое? Своё восьмое место помню.

Надеюсь на благоразумие ФИФА и УЕФА, надеюсь, что мы останемся в футбольной семье», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

«Динамо» набрало 39 очков в 19 встречах и вышло на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на 16-м месте.

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