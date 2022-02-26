Кварацхелия: постоянно учусь у Слуцкого чему-то новому, мы часто беседуем

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от второй части сезона-2021/2022.
«Несмотря на то что из-за травмы я почти два сбора тренировался индивидуально, думаю, сборы получились продуктивными. Сейчас всё в порядке, но я прекрасно понимаю, что ещё не готов на 100 процентов. Тренируюсь в усиленном режиме, чтобы набрать нужную форму до начала второй половины сезона, чтобы весной принести команде максимум пользы. Сейчас я чувствую себя намного лучше, потому что медперсонал клуба провёл прекрасную работу. В ближайшее время я продолжу лечиться и делать процедуры, чтобы быть готовым играть все 90 минут
Мы с Леонидом Викторовичем часто беседуем. Я всегда внимательно его слушаю и многому учусь у него. Он постоянно от меня требует быть более результативным и улучшать свои качества. Он говорит мне, что соперники часто не брезгуют умышленно бить меня по ногам, пытаются провоцировать, и я должен быть готов к этому. Мы с ним беседуем как минимум дважды за неделю, и я постоянно учусь у него чему-то новому», — цитирует Кварацхелию пресс-служба «Рубина».
- 26 февраля 2022
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