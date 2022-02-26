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Защитник «Рубина» Бегич рассказал о процессе получения российского паспорта

Защитник «Рубина» Бегич рассказал о процессе получения российского паспорта
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Защитник казанского «Рубина» Силвие Бегич рассказал, как проходит оформление его российского паспорта.

«Летом будет уже пять лет, как я в России. Я не заигран за сборную, поэтому будет плюсом и для меня, и для клуба, если я не буду считаться легионером. Почему нет? Мой агент предложил это сделать, я согласился. «Рубин» помог мне в этом вопросе», — приводит слова Бегича пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

28-летний хорватский защитник боснийского происхождения первую часть сезона провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». В 18 матчах он забил один гол, а в зимнюю паузу был досрочно возвращён в казанскую команду.

Соглашение Бегича с «Рубином» рассчитано до 2023 года. Рыночная стоимость футболиста — € 2 млн.

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