Защитник «Рубина» Бегич рассказал о процессе получения российского паспорта
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Защитник казанского «Рубина» Силвие Бегич рассказал, как проходит оформление его российского паспорта.
«Летом будет уже пять лет, как я в России. Я не заигран за сборную, поэтому будет плюсом и для меня, и для клуба, если я не буду считаться легионером. Почему нет? Мой агент предложил это сделать, я согласился. «Рубин» помог мне в этом вопросе», — приводит слова Бегича пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
28-летний хорватский защитник боснийского происхождения первую часть сезона провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». В 18 матчах он забил один гол, а в зимнюю паузу был досрочно возвращён в казанскую команду.
Соглашение Бегича с «Рубином» рассчитано до 2023 года. Рыночная стоимость футболиста — € 2 млн.
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