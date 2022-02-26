«Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд» объявили стартовые составы на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Варан, Линделёф, Ван-Биссака, Матич, Фред, Погба, Фернандеш, Эланга, Роналду.



Запасные: Хендерсон, Дало, Джонс, Магуайр, Шоу, Лингард, Мата, Рашфорд, Санчо.



«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Клеверли, Луза, Сиссоко, Нгакия, Деннис, Кинг, Сарр.



Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Трост-Эконг, Кайембе, Куцка, Сема, Эрнандес, Педро.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.