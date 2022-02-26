Смолов прокомментировал первый забитый мяч за «Динамо» после возвращения

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился эмоциями от возвращения в команду и первого гола в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).



«Эмоции классные. Очень рад вернуться в состав «Динамо» и ещё забить. Очень приятно. Родители были на матче, думаю, они тоже рады. Чемпионат продолжается, самое главное, что взяли три очка. Не ожидал такой поддержки от болельщиков, было немного сентиментально, спасибо им», — рассказал Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

32-летний Смолов вернулся в «Динамо» из «Локомотива» 12 января 2022 года. Сумма сделки, согласно порталу Transfermarkt, составила € 120 тыс. У нападающего в конце сезона истекал контракт с железнодорожниками.