Донецкий «Шахтёр» пытается эвакуировать легионеров

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что руководство клуба пытается эвакуировать легионеров из Киева (Украина). Ранее латиноамериканские легионеры «Шахтёра» и «Динамо» Киев записали обращение к властям своих стран с призывом эвакуировать их и членов семей.
«Мы стараемся найти варианты, как эвакуировать наших иностранцев и их семьи. Насколько я знаю, Соломон и Тете находятся уже за пределами Украины. Сотрудники клуба — по домам, в бомбоубежищах, подвалах, в метро. Там, где безопаснее. Если есть возможность — эвакуируют семьи.
По имеющимся данным, каких-либо пострадавших среди сотрудников и их семей нет. Стараемся поддерживать коммуникации внутри, обмениваемся информацией, поддерживаем друг друга», — приводит слова Палкина пресс-служба клуба.
- 26 февраля 2022
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