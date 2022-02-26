Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Донецкий «Шахтёр» пытается эвакуировать легионеров

Донецкий «Шахтёр» пытается эвакуировать легионеров
Комментарии

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что руководство клуба пытается эвакуировать легионеров из Киева (Украина). Ранее латиноамериканские легионеры «Шахтёра» и «Динамо» Киев записали обращение к властям своих стран с призывом эвакуировать их и членов семей.

«Мы стараемся найти варианты, как эвакуировать наших иностранцев и их семьи. Насколько я знаю, Соломон и Тете находятся уже за пределами Украины. Сотрудники клуба — по домам, в бомбоубежищах, подвалах, в метро. Там, где безопаснее. Если есть возможность — эвакуируют семьи.

По имеющимся данным, каких-либо пострадавших среди сотрудников и их семей нет. Стараемся поддерживать коммуникации внутри, обмениваемся информацией, поддерживаем друг друга», — приводит слова Палкина пресс-служба клуба.

Новость по теме
Игроки «Шахтёра» и «Динамо» попросили правительство Бразилии вывезти их с Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022