Хавбек «Рубина» — о Слуцком: он самый суперский человек, которого я встречал в футболе

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком.



«Мне он очень нравится как человек. Он самый суперский человек, которого я встречал в своей футбольной жизни. Как тренер, я думаю, он один из лучших в России. Именно поэтому я отправился из Канады в Россию. В тот момент, когда я переходил в клуб, я не обладал большим объёмом информации о чемпионате России и о команде. Но я знал, что там есть тренер, который является одним из лучших тренеров в России. Поэтому я выбрал казанский «Рубин», — приводит слова Хван Ин Бёма пресс-служба казанской команды на официальном сайте.



25-летний Ин Бём в 17 матчах Российской Премьер-Лиги забил два гола и отдал три результативные передачи.

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