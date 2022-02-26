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«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — ЦСКА: Перейра, Языджи, Гбамен, Медина и Карраскаль в стартовых составах команд

«Спартак» — ЦСКА: Перейра, Языджи, Гбамен, Медина и Карраскаль в стартовых составах команд
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Спартак» и ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, его ассистентами выступят Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром станет Антон Фролов.

«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.

Стартовый свисток Виталия Мешкова в матче «Спартака» и ЦСКА в 19-м туре чемпионата России прозвучит в 19:00 мск.

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