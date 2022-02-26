Ян Бобровский назначен главным судьёй матча «Спартак» — «Кубань» в 1/8 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи 1/8 финала Кубка России. Сообщение опубликовано в телеграм-канале организации.



Матч «Спартак» — «Кубань» обслужит судейская бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. На встречу «Динамо» и «Нижнего Новгорода» главным судьёй матча назначен Алексей Амелин. Евгений Турбин отработает матч «Алании» и «Арсенала», Сергей Иванов — «Сочи» и ЦСКА. Артём Чистяков обслужит матч «Локомотива» и «Енисея», Алексею Матюнину доверена работа на игре «Рубина» и «Ротора». Анатолий Жабченко будет главным арбитром матча «Балтики» и «Чайки», а Антон Фролов — «Зенита» и «КАМАЗа».

Встречи 1/8 финала Кубка России пройдут с 1 по 3 марта. Финальный матч турнира состоится 29 мая.