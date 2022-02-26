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Шварц оценил дебют Смолова за «Динамо»

Шварц оценил дебют Смолова за «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру нападающего Фёдора Смолова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).

«Фёдор Смолов – необычайно приятный и открытый человек, что я понял уже после нашей первой встречи. То, что он забил сегодня первый гол, является подарком для всех фанатов и для него самого. Мы очень рады, что он является частью нашей команды», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

32-летний Смолов провёл первую официальную игру за «Динамо» после возвращения. Он сумел отличиться в матче. Нападающий перешёл в команду из «Локомотива» в начале 2022 года за полгода до истечения контракта с железнодорожниками.

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