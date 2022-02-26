«Райо Вальекано» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» сыграет с «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Райо Вальекано» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервным рефери выступит Аймар Веласко Арбайса.
После 25 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, имея в своём активе 57 очков. «Райо Вальекано» (31) – на 12-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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