Эриксен дебютировал за «Брентфорд». Хавбек играет первый официальный матч с июня 2021 года

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Ньюкасл».
На 52-й минуте на поле появился датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, который заменил Матиаса Йенсена. Отметим, что это дебютный матч хавбека за «пчёл». Кроме того, это первая официальная игра для датчанина с июня 2021 года.
Эриксен был представлен в качестве футболиста «Брентфорда» в конце января, подписав контракт с командой на правах свободного агента до конца сезона. Стороны могут продлить соглашение ещё на год.
Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, а Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».
«Арсенал» — «Брентфорд». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 26-й тур:
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