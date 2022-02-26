«Манчестер Сити» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Манчестер Сити» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Манчестер Сити».



«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Кин, Холгейт, Коулман, Дукуре, Аллан, ван де Бек, Гордон, Айуоби, Ришарлисон.



Запасные: Бегович, Брэнтуэйт, Миколенко, Паттерсон, Алли, Эль-Гази, Грей, Таунсенд, Рондон.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Диаш, Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Силва, Стерлинг.



Запасные: Карсон, Сликер, Аке, Уолкер, Грилиш, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Жезус.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Стюарт Бёрт. В роли резервного рефери выступит Мартин Аткинсон.