«Райо Вальекано» — «Реал»: стартовые составы команд на мадридское дерби

Стали известны стартовые составы «Райо Вальекано» и «Реала» на матч 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Райо Вальекано» — «Реал».



«Райо Вальекано»: Зидан, Ф. Гарсия, Катена. Балиу, Суарес, Мартин, Комесанья, А. Гарсия, Трехо, Бебе, Гвардиола.



Запасные: Димитриевски, Мараш, Родригеш, Савельич, Сисс, Нтекья, Фалькао, Паласон, Силла.



«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Асенсио.



Запасные: Фуидиас, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Вальверде, Васкес, Диас, Азар, Йович, Родриго.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервным рефери выступит Аймар Веласко Арбайса.