«Спартак» — ЦСКА: в первом тайме команды не забили

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Спартак» и ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Первый тайм закончился нулевой ничьёй. Забить команды не сумели. «Спартак» пробил четыре раза по воротам, один удар пришёлся в створ. ЦСКА также нанёс четыре удара, два из которых пришлись в цель. По владению мячом преимущество у гостей — 57% на 43%.



Главным арбитром встречи является Виталий Мешков, его ассистентами выступают Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром работает Антон Фролов.



«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.