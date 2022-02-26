Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — ЦСКА: в первом тайме команды не забили

«Спартак» — ЦСКА: в первом тайме команды не забили
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Спартак» и ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм закончился нулевой ничьёй. Забить команды не сумели. «Спартак» пробил четыре раза по воротам, один удар пришёлся в створ. ЦСКА также нанёс четыре удара, два из которых пришлись в цель. По владению мячом преимущество у гостей — 57% на 43%.

Главным арбитром встречи является Виталий Мешков, его ассистентами выступают Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром работает Антон Фролов.

«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022