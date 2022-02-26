«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд», находящийся на 19-м месте в таблице АПЛ

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Уотфорд». Команды не сумели выявить победителя, счёт – 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогали ему ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервным рефери выступал Дин Уайтстоун.



«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (18) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63). В тройку входят «Ливерпуль» (60) и лондонский «Челси» (50).