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«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд», находящийся на 19-м месте в таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд», находящийся на 19-м месте в таблице АПЛ
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Уотфорд». Команды не сумели выявить победителя, счёт – 0:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогали ему ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервным рефери выступал Дин Уайтстоун.

«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (18) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63). В тройку входят «Ливерпуль» (60) и лондонский «Челси» (50).

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
26 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 0
Уотфорд
Уотфорд
Комментарии
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