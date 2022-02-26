«Ньюкасл» уверенно обыграл «Брентфорд» и обошёл «пчёл» в таблице АПЛ

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Гости одержали победу – 2:0.
С 11-й минуты «пчёлы» играли в меньшинстве. Удаление заработал нападающий Джош да Силва.
На 33-й минуте «сороки» открыли счёт. Отличился нападающий Жоэлинтон, ему ассистировал Райан Фрейзер.
На 44-й минуте полузащитник Джозеф Уиллок удвоил преимущество «Ньюкасла», голевой пас отдал Фабиан Шер.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогали ему ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Ньюкасл» набрал 25 очков в 25 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).
- 26 февраля 2022
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:36
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:53
-
18:49
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:17
-
18:07
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:40
-
17:35
-
17:29
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:58