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«Ньюкасл» уверенно обыграл «Брентфорд» и обошёл «пчёл» в таблице АПЛ

«Ньюкасл» уверенно обыграл «Брентфорд» и обошёл «пчёл» в таблице АПЛ
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Гости одержали победу – 2:0.

С 11-й минуты «пчёлы» играли в меньшинстве. Удаление заработал нападающий Джош да Силва.

На 33-й минуте «сороки» открыли счёт. Отличился нападающий Жоэлинтон, ему ассистировал Райан Фрейзер.

На 44-й минуте полузащитник Джозеф Уиллок удвоил преимущество «Ньюкасла», голевой пас отдал Фабиан Шер.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогали ему ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Ньюкасл» набрал 25 очков в 25 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
26 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Жоэлинтон – 33'   0:2 Уиллок – 44'
Удаления: да Силва – 11' / нет
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