Ловчев назвал игрока, который выделялся в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от первого тайма матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. В составе обеих команд он выделил полузащитника гостей Хорхе Карраскаля.



«Понятно, что обе команды не в лучшем состоянии. Выделяется Карраскаль. Всё, что было опасно, всё от него», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Первый тайм закончился нулевой ничьёй. Забить команды не сумели. «Спартак» пробил четыре раза по воротам, один удар пришёлся в створ. ЦСКА также нанёс четыре удара, два из которых пришлись в цель. По владению мячом преимущество у гостей — 57% на 43%.



Главным арбитром встречи является Виталий Мешков, его ассистентами выступают Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром работает Антон Фролов.



«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.