«Кристал Пэлас» и «Бёрнли» не сумели выявить победителя в матче чемпионата Англии

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимал «Бёрнли». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился полузащитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп, ему ассистировал Майкл Олисе.
На 46-й минуте автогол забил хавбек «орлов» Лука Миливоевич.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Саймон Беннетт и Марк Перри. В роли резервного рефери выступал Джошуа Смит.
«Кристал Пэлас» набрал 30 очков в 27 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (21) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).
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