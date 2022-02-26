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«Кристал Пэлас» и «Бёрнли» не сумели выявить победителя в матче чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» и «Бёрнли» не сумели выявить победителя в матче чемпионата Англии
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимал «Бёрнли». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился полузащитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп, ему ассистировал Майкл Олисе.

На 46-й минуте автогол забил хавбек «орлов» Лука Миливоевич.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Саймон Беннетт и Марк Перри. В роли резервного рефери выступал Джошуа Смит.

«Кристал Пэлас» набрал 30 очков в 27 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (21) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
26 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Шлупп – 9'   1:1 Миливоевич – 46' (автогол)
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