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«Спартак» — ЦСКА: Языджи открыл счёт в матче на 49-й минуте

«Спартак» — ЦСКА: Языджи открыл счёт в матче на 49-й минуте
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Спартак» и ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 49-й минуте матча гости получили право на штрафной удар. К мячу подошёл новичок ЦСКА Юсуф Языджи, отправивший мяч в ворота Александра Селихова. Турецкий полузащитник был арендован российским клубом у французского «Лилля» до конца нынешнего сезона.

Главным арбитром встречи является Виталий Мешков, его ассистентами выступают Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром работает Антон Фролов.

«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.

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