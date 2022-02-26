«Спартак» — ЦСКА: Зайнутдинов забил второй мяч гостей на 79-й минуте

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Спартак» и ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 79-й минуте Хорхе Карраскаль протащил мяч к чужой штрафной площади и отдал передачу на Чидеру Эджуке. Нигериец отдал мяч на левый фланг, где был Иван Обляков, а полузащитник уже выкатил его в центр поля на набегающего Бактиёра Зайнутдинова, который нанёс точный удар по воротам Александра Селихова.
Главным арбитром встречи является Виталий Мешков, его ассистентами выступают Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром работает Антон Фролов.
«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.
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