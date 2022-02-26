ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ. Разница мячей — 5:0

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.
Эта победа стала для подопечных Алексея Березуцкого третьей подряд в чемпионате. Ранее ЦСКА переиграл в 17-м туре самарские «Крылья Советов» (1:0) в гостях, а также дома победил тульский «Арсенал» (2:0) в 18-м туре. Ни в одном из трёх матчей вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил ни одного гола.
Победа над «Спартаком» позволила ЦСКА набрать 33 очка в чемпионате России и после 19 туров закрепиться на четвёртой позиции турнирной таблицы. На третьем месте расположился «Сочи», переигравший в этом туре тульский «Арсенал». У команды Владимира Федотова 34 очка.
- 26 февраля 2022
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