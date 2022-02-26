«Моментами очень неплохо». Баженов — об игре «Спартака» в матче с ЦСКА

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов оценил игру команды в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).



«Результат для «Спартака», конечно, не положительный. Но по игре — моментами очень неплохо: что-то не реализовали в начале. Реализация у ЦСКА была получше. Могу поздравить армейцев с победой.



«Спартак» где-то проигрывал борьбу, индивидуально ошибались. А игроки ЦСКА в каких-то моментах переигрывали», — рассказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» в нынешнем сезоне проиграл оба матча с ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, не забив в этих встречах ни одного гола. В 19 матчах турнира красно-белые набрали 23 очка и занимают в турнирной таблице девятое место.