Вице-президент РФС высказался о возможном переносе матчей

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв высказался о возможном переносе матчей.



«Переносы матчей? Фон идёт, но я не вижу оснований для принятия таких решений. При чём тут вообще футбол? Они принимают решения. Но мы можем на них повлиять? Мы находимся в диалоге. У меня такое представление: надо иметь дело с данностью. Когда будет данность, понятный позыв или вопрос, надо будет работать. А опасения… От нас что-то зависит в этой ситуации?



Будут ли пересматриваться бюджеты на фоне санкций? А на основании чего? Надо у спонсоров спрашивать, но пока мы им не задавали такие вопросы. «Новатэк» находится под санкциями с 2014 года. Под финансовыми. Мы под ними живём уже восемь лет. Могут ли они усилиться — не к нам вопрос. Мы от своих обязательств не отказываемся, странно вообще это обсуждать сейчас», — приводит слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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