Мостовой: «Спартак» не заслужил поражения, но почему Бакаев не выходит даже на замену?

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал исход встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).



«Спартак» в первом тайме выглядел не хуже ЦСКА, а в некоторых моментах даже лучше. Всё решил эпизод, в котором Языджи проявил индивидуальное мастерство. Я бы не сказал, что «Спартак» заслужил поражение. Они попали в штангу, и у Зобнина был момент, когда он должен был забивать.



В команде Ваноли есть игроки, которые могут решать исход матча на мастерстве. Например, я не понимаю, почему Бакаев не выходит на поле даже на замену. Он был лучший на сборах и в конце первого отрезка чемпионата.



«Спартаку» нужно как можно раньше начать выигрывать. Потому что пока они в турнирной таблице смотрят не вверх, а вниз — три очка до стыковых матчей. Нужно сейчас стараться в каждой игре», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.