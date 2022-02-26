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Алексей Березуцкий: в войне нет победителей. Поэтому мне нравится футбол

Алексей Березуцкий: в войне нет победителей. Поэтому мне нравится футбол
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о военной спецоперации России на Донбассе. Из-за международных санкций российские клубы не смогут проводить матчи в еврокубках в России.

«Во всей текущей ситуации любой человек ощущает себя, мягко говоря, не очень. И это я подобрал самое мягкое слово. Я бы не стал выделять отношение к этой ситуации легионеров и россиян — оно одинаковое. Надеюсь, всё будет хорошо.

Я не разбираюсь в политике и войнах. Ни в одной войне нет победителей, есть только проигравшие. Поэтому мне нравится спорт и футбол — там всегда присутствуют победители», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 26 февраля, ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

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