Паоло Ваноли: до 70-й минуты «Спартак» в матче с ЦСКА показывал хороший футбол

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ, в котором его команда встретилась с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:0.



«Мы расстроены. По игре до 70-й минуты и гола мы показывали хороший футбол. Доходили до штрафной соперника, всё получалось, но не хватало последней передачи. Мы нанесли 12 ударов, но всего раз попали в створ. 40 раз входили в штрафную соперника. Нужно работать над реализацией и деталями, которые помогут нам вырасти до того уровня, до которого хотим.



Мне не нравится говорить о персоналиях. На первом месте у нас команда. У меня нет проблем — для меня важны и Бакаев, и Николсон, и Ларссон. С Бакой нет проблем. Я в него верю, мы говорили с ним об этом. Очень много спрашивают о конкретных игроках, но «Спартак» – это команда, а не отдельные игроки.



Я пришёл сюда в большой проект. Мы заложили базу. В команде семь игроков моложе 21 года. Им не так просто вписываться и играть за «Спартак». Мне приятно с ними работать. Игрой Мартинса я доволен, хотя на тренировке у него была небольшая проблема с голеностопом. Ровно как и у Джикии — поэтому я его заменил. Детали определяют результат. Игра Зобнина тоже мне понравилась. Нам не хватило реализации», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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