Игроки «МС» вышли на матч в майках с флагом Украины и словами «Нет войне». Зинченко плакал

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Манчестер Сити».
Игроки «горожан» вышли на поле в футболках с надписью «Нет войне» и флагом Украины. Игроки «Эвертона» накинули на плечи украинские флаги.
Фото игроков «Манчестер Сити».
Отметим, что защитник «ирисок» Виталий Миколенко и полузащитник «горожан» Александр Зинченко остались в запасе. Данная акция вызвала слёзы на глазах игрока «Манчестер Сити».
Миколенко с флагом Украины.
Слёзы Зинченко.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Стюарт Бёрт. В роли резервного рефери выступает Мартин Аткинсон.
После 26 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея в своём активе 63 очка. «Эвертон» набрал 22 очка в 23 встречах и занимает 16-е место в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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