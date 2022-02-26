Кечинов: сегодняшняя победа ЦСКА над «Спартаком» — их победа на трансферном рынке

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на поражение команды в матче с ЦСКА (0:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.



«По этому матчу можно сказать, что ЦСКА приобрёл более качественных футболистов, чем «Спартак». Эти игроки и сделали результат для армейцев сегодня. Мне понравились Карраскаль, очень хороший футболист, и Языджи. Турок забил прекрасный гол. Сегодняшняя победа ЦСКА — победа на трансферном рынке.



«Спартак» сейчас должен настраиваться на каждую игру и выступить в чемпионате как можно лучше. Конечно, также надо постараться пройти «РБ Лейпциг» в Лиге Европы и повыше подняться в этом турнире», — рассказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.