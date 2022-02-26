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Бабаев рассказал, готовы ли легионеры ЦСКА играть за клуб

Бабаев рассказал, готовы ли легионеры ЦСКА играть за клуб
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему санкций в адрес партнёров клуба и прокомментировал предстоящее введение «паспорта болельщика» (Fan ID).

«Конечно, мы будем общаться с болельщиками на тему Fan ID, это регулярно происходит. Это уже принятое решение, поэтому нужно найти способ минимизировать негативные последствия.

Санкции? Сегодня только про футбол. По поводу переноса логотипа ВЭБ на спину мы уже говорили и не скрывали. Это определённое изменение в дизайне формы. Оно связано с тем, что будет дополнительное место на форме.

Готовы ли легионеры ЦСКА играть за клуб? Видите, они все прилетели и на поле вышли, поэтому с этим проблем нет», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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