Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» благодаря голу Фодена

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» благодаря голу Фодена
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в концовке второго тайма. На 82-й минуте отличился полузащитник Филип Фоден.

Победный мяч Фодена:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Стюарт Бёрт. В роли резервного рефери выступал Мартин Аткинсон.

После 27 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея в своём активе 66 очков. «Эвертон» набрал 22 очка в 24 встречах и занимает 17-е место в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Английская Премьер-лига стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
26 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022