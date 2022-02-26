«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» благодаря голу Фодена

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит в концовке второго тайма. На 82-й минуте отличился полузащитник Филип Фоден.

Победный мяч Фодена:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Стюарт Бёрт. В роли резервного рефери выступал Мартин Аткинсон.



После 27 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея в своём активе 66 очков. «Эвертон» набрал 22 очка в 24 встречах и занимает 17-е место в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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