«Реал» с минимальным счётом обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Реал». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в концовке второго тайма. На 83-й минуте отличился нападающий Карим Бензема, ему ассистировал Винисиус Жуниор.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервным рефери выступал Аймар Веласко Арбайса.
После 26 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, имея в своём активе 60 очков. «Райо Вальекано» (31) – на 12-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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