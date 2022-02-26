Защитник «Аякса» сменил агента после срыва перехода в «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико решил отказаться от услуг прежнего агента после срыва перехода в испанскую «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

29-летний Тальяфико выступает в составе нидерландского клуба с 2018 года, перейдя из «Индепендьенте» за € 4 млн. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в 12 матчах чемпионата страны забил гол и отдал одну голевую передачу. Также на счету Тальяфико результативная передача в трёх матчах Лиги чемпионов.



Контракт Тальяфико с «Аяксом» истекает в 2023 году.

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