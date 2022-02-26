«ЦСКА не хотел видеть в своих рядах». Чернов объяснил переход в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал свой уход из ЦСКА в 2019 году.
«Что касается моего прошлого в ЦСКА, я три года после этого играл в «Крыльях». ЦСКА не хотел видеть в своих рядах, и я сделал шаг вперёд по сравнению с «Крыльями», играю в топ-команде с топ-футболистами. Надеюсь, буду играть в еврокубках. И хочу попасть в сборную. Это самая главная мотивация.
Какой была реакция фанатов «Спартака»? Такой же, как и от фанатов ЦСКА в первое время. Тоже не особо довольны были, но я своей игрой хочу доказать обратное. Всё на поле буду показывать.
Как встретили старожилы «Спартака»? Нормально, я с ребятами знаком со всеми по сборным, мы встречались часто. Никаких проблем и подколов не было», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 26 февраля 2022
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