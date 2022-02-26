Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» с минимальным счётом обыграла «Айнтрахт»

«Бавария» с минимальным счётом обыграла «Айнтрахт»
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт-на-Майне в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимал мюнхенскую «Баварию». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 71-й минуте отличился нападающий Лерой Зане, ему ассистировал Йозуа Киммих.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Флориан Бадштюбнер. Ему помогали ассистенты Маркус Шюллер и Филипп Хюве. Резервным рефери выступал Флориан Хефт.

После 24 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы имеют в своём активе 58 очков. «Айнтрахт» с 31 очком находится на 10-м месте в таблице.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
26 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Зане – 71'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022