«Бавария» с минимальным счётом обыграла «Айнтрахт»

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт-на-Майне в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимал мюнхенскую «Баварию». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 71-й минуте отличился нападающий Лерой Зане, ему ассистировал Йозуа Киммих.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Флориан Бадштюбнер. Ему помогали ассистенты Маркус Шюллер и Филипп Хюве. Резервным рефери выступал Флориан Хефт.



После 24 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы имеют в своём активе 58 очков. «Айнтрахт» с 31 очком находится на 10-м месте в таблице.