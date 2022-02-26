«Бавария» с минимальным счётом обыграла «Айнтрахт»
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт-на-Майне в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимал мюнхенскую «Баварию». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 71-й минуте отличился нападающий Лерой Зане, ему ассистировал Йозуа Киммих.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Флориан Бадштюбнер. Ему помогали ассистенты Маркус Шюллер и Филипп Хюве. Резервным рефери выступал Флориан Хефт.
После 24 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы имеют в своём активе 58 очков. «Айнтрахт» с 31 очком находится на 10-м месте в таблице.
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