Никита Чернов: хотел закончить сезон в «Крыльях», но решили, что перейду в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, почему его переход в московский клуб из «Крыльев Советов» состоялся зимой, а не в конце сезона.



«Хотел закончить сезон в «Крыльях», но так решили, что я приеду сюда. Хочу быстрее влиться в коллектив, понять тренерские задачи и уже от этого плясать. Всё будет хорошо. С Ваноли было теоретическое занятие, он рассказал о принципах игры. В «Крыльях» мы всё время играли в четыре защитника, здесь — в пять. Совсем всё по-другому, много мелочей.



«Лейпциг» — хорошая команда, идёт на лидирующих местах в своём чемпионате. Вы всё видите. Будет сложно, но будет интересная игра. Надеемся на хороший результат», — рассказал Чернов корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.