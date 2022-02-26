Никита Чернов: хотел закончить сезон в «Крыльях», но решили, что перейду в «Спартак»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, почему его переход в московский клуб из «Крыльев Советов» состоялся зимой, а не в конце сезона.
«Хотел закончить сезон в «Крыльях», но так решили, что я приеду сюда. Хочу быстрее влиться в коллектив, понять тренерские задачи и уже от этого плясать. Всё будет хорошо. С Ваноли было теоретическое занятие, он рассказал о принципах игры. В «Крыльях» мы всё время играли в четыре защитника, здесь — в пять. Совсем всё по-другому, много мелочей.
«Лейпциг» — хорошая команда, идёт на лидирующих местах в своём чемпионате. Вы всё видите. Будет сложно, но будет интересная игра. Надеемся на хороший результат», — рассказал Чернов корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
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