Классный гол Языджи и точный удар Зайнутдинова в видеообзоре матча «Спартак» — ЦСКА
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Сегодня, 26 февраля, состоялся центральный матч 19-го тура РПЛ, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.
Счёт в этой встрече на 49-й минуте открыл новичок команды Юсуф Языджи. Легионер московского клуба мастерски реализовал штрафной. Точку в матче на 79-й минуте поставил Бактиёр Зайнутдинов. Он точно пробил в самый угол от линии штрафной.
Права на видео принадлежат РПЛ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы. «Спартак», набрав 23 очка, занимает лишь девятое место в турнирной таблице.
Этот матч был первым для ЦСКА и «Спартака» после возобновления чемпионата России после зимней паузы.
Новость по темеЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голам Языджи и Зайнутдинова
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