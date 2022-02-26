Левандовски сыграл с сине-жёлтой повязкой. Ранее он поддержал отказ от матча с Россией

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт-на-Майне в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимал мюнхенскую «Баварию» (0:1).
В стартовом составе «Баварии» вышел польский нападающий Роберт Левандовски. Форвард провёл на поле все 90 минут. Отметим, что поляк вышел на игру с «Айнтрахтом» с капитанской повязкой. Кроме того, на другой руке Роберта была надета повязка в цветах флага Украины.
Фото доступно в «твиттере» «Баварии».
Ранее Левандовски поддержал решение президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Левандовски провёл 24 матча, в которых забил 28 голов и отдал одну результативную передачу.
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