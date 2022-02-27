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«Бавария» проигрывает конкуренцию «Барселоне» за подписание защитника «Челси»

«Бавария» проигрывает конкуренцию «Барселоне» за подписание защитника «Челси»
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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен в летнее трансферное окно должен покинуть команду на правах свободного агента. В услугах датского футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» опережает немецкую команду в гонке за подписание контракта с защитником.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

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