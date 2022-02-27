Мбаппе сравнялся с Ибрагимовичем по количеству голов за «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе догнал форварда Златана Ибрагимовича по количеству голов за французский клуб. Килиан сделал дубль в матче 26-го тура с «Сент-Этьеном» (идёт второй тайм, счёт — 3:1).
Теперь Мбаппе делит с Ибрагимовичем второе место среди лучших бомбардиров клуба. У них по 156 мячей. Для этого французу понадобилось 205 матчей, а шведу – 180 игр. Больше них забил только Эдинсон Кавани – у него 200 голов в 301 матче за парижан.
23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. Действующее соглашение Мбаппе истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 160 млн.
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