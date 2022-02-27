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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» одержать волевую победу в матче с «Сент-Этьеном»

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» одержать волевую победу в матче с «Сент-Этьеном»
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В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 26-го тура Лиги 1. «ПСЖ» принимал «Сент-Этьен».

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1. На 16-й минуте счёт в матче открыл Дени Буанга, который вывел гостей вперёд. На 42-й минуте Килиан Мбаппе восстановил равновесие в счёте, воспользовавшись результативной передачей Лионеля Месси. На 47-й минуте Мбаппе оформил дубль, а Месси вновь отдал результативную передачу. Точку в матче на 52-й минуте поставил Данилу Перейра.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Команда набрала 62 очка в 26 матчах. Второе место занимает «Ницца», у которой 46 очков. «Сент-Этьен» находится на 16-м месте, набрав 22 очка. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Ниццей», а «Сент-Этьен» — с «Метцем».

Франция - Лига 1. 26-й тур
26 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 Буанга – 16'   1:1 Мбаппе – 42'   2:1 Мбаппе – 47'   3:1 Данилу – 52'
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