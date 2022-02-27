Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» одержать волевую победу в матче с «Сент-Этьеном»

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 26-го тура Лиги 1. «ПСЖ» принимал «Сент-Этьен».



Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1. На 16-й минуте счёт в матче открыл Дени Буанга, который вывел гостей вперёд. На 42-й минуте Килиан Мбаппе восстановил равновесие в счёте, воспользовавшись результативной передачей Лионеля Месси. На 47-й минуте Мбаппе оформил дубль, а Месси вновь отдал результативную передачу. Точку в матче на 52-й минуте поставил Данилу Перейра.



«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Команда набрала 62 очка в 26 матчах. Второе место занимает «Ницца», у которой 46 очков. «Сент-Этьен» находится на 16-м месте, набрав 22 очка. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Ниццей», а «Сент-Этьен» — с «Метцем».