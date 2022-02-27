«Спартак» проиграл ЦСКА, Надаль выиграл турнир в Акапулько. Главное к утру

Московский «Спартак» уступил ЦСКА в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько, российский бизнесмен Роман Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голам Языджи и Зайнутдинова.

2. Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько.

3. Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду.

4. Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде.

5. Сборная Чехии может отказаться играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022.

6. Паоло Ваноли: до 70-й минуты «Спартак» в матче с ЦСКА показывал хороший футбол.

7. НОК Норвегии призвал исключить Россию и Беларусь из числа участников всех соревнований.

8. Прыгун с трамплина Климов показал на камеру российский флаг на турнире в Финляндии.

9. Результативная передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию».

10. Алексей Березуцкий: ЦСКА создал больше голевых моментов, заслуженно победил.