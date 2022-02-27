Кристиан Эриксен прокомментировал свой дебют за «Брентфорд»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен прокомментировал своё дебют за клуб в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).



«Если не брать во внимание результат, я счастлив. Пройти весь этот путь и вернуться — прекрасное чувство. Последние несколько дней я общался с тренером каждый день. Он пожелал мне удачи и сказал наслаждаться игрой.



Моё время в «Брентфорде» с первого дня было особенным. Здесь меня отлично приняли. Сейчас вся моя семья здесь. То, что они пережили, даже тяжелее того, что довелось ощутить мне. Цели на оставшуюся часть сезона? Прежде всего хочу вернуть ощущение и прикосновение, то чувство футбола, и помочь «Брентфорду» остаться в Премьер-лиге», — приводит слова Эриксена Sky Sports.

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