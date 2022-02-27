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Форвард ЦСКА Илья Шкурин перешёл в «Ракув» на правах аренды

Форвард ЦСКА Илья Шкурин перешёл в «Ракув» на правах аренды
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«Ракув» арендовал нападающего ЦСКА Илью Шкурина, сообщается на официальном сайте польского клуба. Арендное соглашение 22-летнего белорусского футболиста рассчитано до конца 2022 года и предусматривает право выкупа контракта.

«Я перехожу в клуб в надежде, что смогу помочь команде. Хотелось бы забить как можно больше голов», — отметил Шкурин.

Фото: Пресс-служба «Ракува»

Напомним, Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив 19 мячей в 26 матчах за «Энергетик-БГУ». В 2020 году Шкурин перешёл в ЦСКА. В сезоне-2020/2021 форвард провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Первую часть нынешнего сезона Шкурин провёл в аренде в киевском «Динамо».

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