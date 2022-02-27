«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Bild.
По информации источника, «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за 21-летнего норвежского футболиста. Помимо «горожан», в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона», однако сам форвард хочет выступать в английской Премьер-лиге. Отмечается, что Холанд примет окончательное решение о своём будущем в следующем месяце.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году, при этом летом 2022 года в нём активируется сумма выкупа Холанда в размере € 75 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
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