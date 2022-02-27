Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за Эрлинга Холанда

«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за Эрлинга Холанда
Комментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Bild.

По информации источника, «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за 21-летнего норвежского футболиста. Помимо «горожан», в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона», однако сам форвард хочет выступать в английской Премьер-лиге. Отмечается, что Холанд примет окончательное решение о своём будущем в следующем месяце.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году, при этом летом 2022 года в нём активируется сумма выкупа Холанда в размере € 75 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Новость по теме
Президент «Барселоны» провёл встречу с Райолой. Одной из обсуждаемых тем стал Холанд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022