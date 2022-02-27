Российский хавбек «Словацко» Лёвин: важно, что смогли обыграть «Младу» на своём поле

Полузащитник «Словацко» Владислав Лёвин поделился впечатлениями от победы над клубом «Млада-Болеслав» в матче 23-го тура чемпионата Чехии. На своём поле «Словацко» выиграл со счётом 2:1.



«Очень важная победа и очень важные три очка. По тому, как складывалась игра, считаю, что мы заслужили такой результат, и хорошо, что смогли вырвать эту победу в компенсированное время. Конечно, после такой развязки было много эмоций, все очень рады. Мы первыми пропустили гол, хотя вполне могли забить сами буквально в предыдущей атаке. Моменты для того, чтобы отыграться, были ещё до перерыва, но сделать этого не удалось. Смогли сравнять счёт только во второй половине. Весь второй тайм владели преимуществом, и, наверное, даже ничья была бы не совсем справедливым итогом. Здорово, что смогли добавить на последних минутах и заработать пенальти прямо перед финальным свистком.

Были ли какие-то особые эмоции из-за того, что играл против своей бывшей команды? Я провёл в «Младе» хорошее время, это было очень полезно для меня, остались хорошие воспоминания об этом клубе. Тогда только приехал в Чехию, но это было довольно давно. Сейчас всё-таки важнее, что мы смогли одержать победу на своём поле и порадовать болельщиков. Это самое главное», — сказал Лёвин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



26-летний Лёвин является воспитанником московского «Динамо», в составе которого дважды становился победителем молодёжного первенства. С сезона-2016/2017 полузащитник выступает в чемпионате Чехии, где за разные клубы провёл более 80 матчей.