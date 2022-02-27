«Ахмат» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Ахмат» — «Уфа». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Максим Ковалёв. Резервный рефери — Владимир Сельдяков.
Грозненский «Ахмат» набрал 27 очков в 18 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».
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