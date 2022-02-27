«Челси» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине

Лондонский «Челси» выступил с заявлением по поводу ситуации с конфликтом на территории Украины.

«Заявление клуба: ситуация на Украине — ужасающая и разрушительная. Все в «Челси» мысленно находятся рядом с каждым человеком на Украине. Все в клубе молятся о мире», — сказано в заявлении на официальном сайте лондонского клуба.

Вчера владелец «аристократов» Роман Абрамович сообщил, что передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша:

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