«Челси» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине

Лондонский «Челси» выступил с заявлением по поводу ситуации с конфликтом на территории Украины.
«Заявление клуба: ситуация на Украине — ужасающая и разрушительная. Все в «Челси» мысленно находятся рядом с каждым человеком на Украине. Все в клубе молятся о мире», — сказано в заявлении на официальном сайте лондонского клуба.
Вчера владелец «аристократов» Роман Абрамович сообщил, что передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.
«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша:
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