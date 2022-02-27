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Бабаян обратился к болельщикам ЦСКА после победы в дерби со «Спартаком»

Бабаян обратился к болельщикам ЦСКА после победы в дерби со «Спартаком»
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Тренер московского ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал победу армейской команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Алексея Березуцкого.

«С победой в дерби! Болельщикам спасибо за поддержку!» — написал Бабаян в своём «инстаграме», прикрепив видео празднования победы игроками и тренерским штабом ЦСКА.

Права на видео принадлежат РПЛ

Напомним, ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак», набравший 23 очка в 19 матчах, занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Московское дерби стало первым матчем для ЦСКА и «Спартака» после возобновления чемпионата России после зимней паузы.

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