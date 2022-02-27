«Монако» без Головина проиграл «Реймсу»

Сегодня, 27 февраля, в матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал на своём поле «Реймс». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал французский нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. В роли ассистента выступил Софьян Диоп. На 84-й минуте «Реймс» сравнял счёт — мяч в свои ворота срезал нападающий монегасков Кевин Фолланд.

На 88-й минуте «Монако» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Жеан Лукас. На 90+3-й минуте «Реймс» забил победный мяч, автором которого стал Натанаэль Мбюкю. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

«Монако» в 26 матчах набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» (31) – на 13-м месте в таблице. Лидирует в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен», в активе которого 62 очка.