«Монако» без Головина проиграл «Реймсу»

Сегодня, 27 февраля, в матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал на своём поле «Реймс». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал французский нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. В роли ассистента выступил Софьян Диоп. На 84-й минуте «Реймс» сравнял счёт — мяч в свои ворота срезал нападающий монегасков Кевин Фолланд.
На 88-й минуте «Монако» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Жеан Лукас. На 90+3-й минуте «Реймс» забил победный мяч, автором которого стал Натанаэль Мбюкю. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.
Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.
«Монако» в 26 матчах набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» (31) – на 13-м месте в таблице. Лидирует в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен», в активе которого 62 очка.
- 27 февраля 2022
-
17:22
-
17:22
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
14:44
-
14:31
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:05
-
10:51
-
10:50
-
10:32
-
10:29